Зерновий шантаж не вдався: Росія не зможе замінити українське зерно

Росія ще раніше заявляла про припинення своєї діяльності у зернові угоді нібито через обстріли з українського боку. Проте під тиском Туреччини вона все ж відновила участь. Цікаво, що термін зернової угоди спливає 19 листопада. Як буде діяти країна-агресорка, читайте у тексті.

Як діятиме Росія після 19 листопада

Як розповідає 24 каналу Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської агарної ради, Росія настільки не послідовна у своїх діях та позиціях, навіть маючи міжнародних партнерів, що від неї можна очікувати все що завгодно.

Цікаво Деякі працівники отримають надбавки до зарплати: хто саме

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Україна та наші партнери, з якими ми підписували Стамбульські угоди, наполягають на тому, щоб угода й надалі діяла. Адже вона відчутно покращила показники по ціновій позиції на харчові продукти відколи почався експорт морським коридором. До цього фіксувалося здорожчання.

Експерт не виключає, що після 19 листопада (закінчується термін угоди) Росія продовжить продовольчий тиск. Кремль не покидає можливості впливати через світову спільноту на позицію України у питанні війни. Цьому є пояснення: Росія нічого не може протиставити на те, що демонструють ЗСУ, відбиваючи ворога на тимчасово окупованих територіях.

Відповідно, одним із важелів впливу, який вони використовуватимуть надалі – це бомбардування мирного населення та продовольчий тероризм, сподіваючись, що ті країни світу, які залежать від продовольства, почнуть активніше спонукати Україну до мирних процесів,

– додає Денис Марчук

Росія готується замінити українське зерно своїм

Денис Марчук заявляє, що це фактично не можливо. Україна працює у межах контрактів, які має на даний момент. Навіть після заяви про те, що Росія призупиняє свою діяльність у "зерновій угоді", кількість кораблів, які заходили в українські порти для завантаження не зменшилася.

що жодна країна світу найближчим часом, і навіть за рік чи за 5 років, не зможе заполонити ті ринки та продукцію, яку потребує світ.

Присутність України на ринках різних континентів є дуже високою. І фактично нереально замінити ту кількість продуктів, що Україна може постачати світу,

– запевняє співрозмовник.

Це чергові російські маніпуляції після того, як не вдався черговий зерновий шантаж. Та й загалом, Росія не може надати ту кількість, яку потребують африканські країни. А запропоноване агресоркою зерно – українське. Те, яке Росія вкрала під час повномасштабної війни.

І навіть, якщо у Росії цього року гарний врожай, вона не буде продавати його. Тому що залежність внутрішнього споживача в країні є досить високою. Та й зараз багато країн відмовляється співпрацювати з державою під санкціями,

– зауважив Марчук.

Актуально Долар зріс у ціні: де найвигідніше купляти валюту

Чому не вдався тиск Росії

Туреччина заявила, що буде продовжувати дію "зернової угоди", адже жодних порушень не спостерігалось.

Крім того, за словами Марчука, якщо знову будуть якісь провокації, то кораблі із зерном будуть виходити під прапором Туреччини, яка є членом НАТО. Якщо ж кораблям буде загрожувати небезпека, то у такому разі можливе військове конвоювання.

Росія натомість заявила про повернення до угоди та наголосила про нібито запевнення з боку України, що та не буде здійснюватися жодних атак через роботу зернового коридору в бік Криму.

Проте це маячня. Україна жодних заяв не робила, і де-факто, ми їх і не могли робити через те, що Крим – це тимчасово окупована територія. Це не частина Росії,

– пояснює експерт.

Історія "зернової угоди"