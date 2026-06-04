Зарплата жінок менша, ніж у чоловіків: що відомо про оплату праці українців у 2026 році
У четвер, 4 червня, опублікували розміри середньомісячної ззарплати за І кварталі 2026 року. Вона становила 28 885 гривень.
Яку середню зарплату мають чоловік та жінки в Україні?
Однак суми у чоловіків та жінок істотно відрізнялися, про що повідомляє Державна служба статистики.
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- Чоловіки отримали 33 798 гривень у середньому.
- Тоді як середня зарплата жінок була на рівні 24 791 гривню.
Зверніть увагу! Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%.
Найбільший розрив (саме на користь чоловіків) у середньомісячній номінальній зарплаті між чоловіками та жінками спостерігався у таких галузях:
- 47,1% – мистецтва, спорту, розваг та відпочинку;
- 38,7% – фінансової та страхової діяльності;
- 37,8% – інформації та телекомунікацій.
Фото Держстат
Тобто середня зарплата жінок була нижче на 9 007 гривень.
Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні сягнула цифри у 30 356 гривень. Це відбулося у березні поточного року.
Найвищі зарплати були зареєстровані у Києві та області. Це 49 381 гривні та 29 997 гривень відповідно. А найкраща оплата праці за видами економічної діяльності була у галузі інформації та телекомунікації.
Водночас найнижчі зарплати зафіксували у Кіровоградській та Чернівецькій області.
Зокрема, мінімальна зарплата становить 8 647 гривень замість 8 тисяч гривень (така цифра була актуальна два роки поспіль). Тобто за годину праці людина отримує 52 гривні.
Якщо вирахувати податки (ЄСВ, ПДФО та військовий збір), то працівник отримуватиме менше. Це 6 658 гривень.