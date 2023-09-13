Житло для ВПО: деякі сім'ї отримають будинок в подарунок

Прийомні родини ВПО, які мають від 5 дітей, згодом отримають нове житло від держави. Будівництво уже почалося.

Для ВПО побудують житло

За ініціативи Фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства" уже розпочато будівництво перших 14 будинків.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Будинки для прийомних сімей – це вагома підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає у сім’ю дітей. Ми хочемо, аби допомога таким сім’ям не була формальною. І саме будівництво таких будинків є одним із ключових напрямків роботи для нашої команди також.

З початку війни, свою домівку втратило щонайменше 80 великих прийомних сімей. В кожній такій родині від 5 до 10 дітей.

Загальна площа кожного будинку буде 285,5 метрів квадратних. Також буде встановлено підземне модульне бетонне укриття із металевими вибухостійкими дверима. Ці будинки будуть:

інклюзивними;

енергоефективними;

вмебльованими;

облаштованими побутовою технікою.

Як ВПО можуть отримати субсидію

Переселенці, які хочуть оформити субсидію, можуть звернутися до найближчого відділення ЦНАПу чи ПФУ. Також це можна зробити онлайн.

Документи, які потрібні:

заява про потребу у субсидії;

декларація про доходи;

документ, що засвідчує право власності чи договір оренди.

Якщо ви хочете прискорити процес надання субсидії, надайте документ, який підтверджує ваше право на інші пільги.