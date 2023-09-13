Для ВПЛ построят жилье

По инициативе Фонда Елены Зеленской "Адрес детства" уже начато строительство первых 14 домов.

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Напомним! С начала войны, свой дом потеряло не менее 80 крупных приемных семей. В каждой семье от 5 до 10 детей.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Дома для приемных семей – это значительная поддержка для тех, кто берет на себя ответственность и принимает в семью детей. Мы хотим, чтобы помощь таким семьям не была формальной. И само строительство таких домов является одним из ключевых направлений работы для нашей команды тоже.

Общая площадь каждого дома будет 285,5 квадратных метров. Также будет установлено подземное модульное бетонное укрытие с металлической взрывостойкой дверью. Эти дома будут:

инклюзивными;

энергоэффективными;

меблированными;

обустроенными бытовой техникой.

Как ВПЛ могут получить субсидию

Переселенцы, желающие оформить субсидию, могут обратиться в ближайшее отделение ЦНАПа или ПФУ. Также это можно сделать онлайн.

Документы, которые требуются:

заявление о потребности в субсидии;

право на доходы;

документ, удостоверяющий право собственности или договор аренды.

Если вы хотите ускорить процесс предоставления субсидии, предоставьте документ, подтверждающий ваше право на другие льготы.