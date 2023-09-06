Могут ли получить субсидию ВПЛ

На субсидию имеют право все украинцы, имеющие коммунальные платежи выше на 15% суммарного дохода их семьи. Для переселенцев правительство ввело определенные изменения в предоставлении этих льгот.

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ВПЛ могут получить субсидию как на место, где они проживают сейчас, так и по адресу прописки.

При оформлении субсидии, ВПЛ могут не предоставлять договор аренды. Также, при расчете дохода семьи переселенцев, не учитывается социальная помощь, которую они получают. То есть в декларацию не вносятся следующие денежные поступления:

  • выплаты для ВПЛ;
  • компенсация расходов, которую получает семья, поселившая у себя переселенцев.

Какие выплаты получают ВПЛ сейчас

  • 2 000 гривен – лица старше 18 лет;
  • 3 000 гривен – граждане, которые приобрели инвалидность и дети до 18 лет.

Как ВПЛ могут получить субсидию

Для получения субсидии переселенцы должны обратиться в ближайшее Управление по социальной защите населения, ЦНАП или ПФУ. Также заявление о льготах можно оформить онлайн.

Какие документы необходимы для оформления субсидии:

  • заявление о потребности в субсидии;
  • право на доходы;
  • документ, удостоверяющий право собственности или договор аренды.

Чтобы ускорить процесс рассмотрения заявления, вы можете предоставить документы, удостоверяющие ваше право на другие льготы. К примеру, что вы член многодетной семьи.