Могут ли получить субсидию ВПЛ
На субсидию имеют право все украинцы, имеющие коммунальные платежи выше на 15% суммарного дохода их семьи. Для переселенцев правительство ввело определенные изменения в предоставлении этих льгот.
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ВПЛ могут получить субсидию как на место, где они проживают сейчас, так и по адресу прописки.
При оформлении субсидии, ВПЛ могут не предоставлять договор аренды. Также, при расчете дохода семьи переселенцев, не учитывается социальная помощь, которую они получают. То есть в декларацию не вносятся следующие денежные поступления:
- выплаты для ВПЛ;
- компенсация расходов, которую получает семья, поселившая у себя переселенцев.
Какие выплаты получают ВПЛ сейчас
- 2 000 гривен – лица старше 18 лет;
- 3 000 гривен – граждане, которые приобрели инвалидность и дети до 18 лет.
Как ВПЛ могут получить субсидию
Для получения субсидии переселенцы должны обратиться в ближайшее Управление по социальной защите населения, ЦНАП или ПФУ. Также заявление о льготах можно оформить онлайн.
Какие документы необходимы для оформления субсидии:
- заявление о потребности в субсидии;
- право на доходы;
- документ, удостоверяющий право собственности или договор аренды.
Чтобы ускорить процесс рассмотрения заявления, вы можете предоставить документы, удостоверяющие ваше право на другие льготы. К примеру, что вы член многодетной семьи.