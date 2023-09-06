Кто должен платить за поверку счетчиков воды

За поверку счетчика воды должен платить гражданин, это стоит 300 гривен. Если же необходимо его заменить, чем тоже занимается его владелец – ориентировочно 700 гривен.

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Напомним! До 2018 года за поверку платило коммунальное предприятие, его цена входила в тариф за воду. Затем закон изменился и теперь украинцы платят за счетчики из собственного кармана.

Конечно, приведенные суммы могут колебаться в зависимости от региона и особенностей счетчика. Некоторые советуют проходить поверку счетчика вместе с демонтажем, чтобы сразу обнаружить все поломки и неисправности.

Если же проверку не проведут вовремя и показатели будут недействительны, коммунальная служба прекратит их принимать. В таком случае стоимость будет начисляться исходя из среднего тарифа по дому.

Как снять показатели счетчика газа

Чтобы это сделать, нужно на счетчике зафиксировать число, без нулей и значений на красном фоне или после запятой. Далее с 28 до 5 числа ежемесячно нужно представить показатели.

Показатели можно представить следующими способами: