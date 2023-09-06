Хто має платити за повірку лічильників води

За повірку лічильника води має платити громадянин, це коштує 300 гривень. Якщо ж необхідно його замінити, чим теж займається безпосередньо його власник – орієнтовно 700 гривень.

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Нагадаємо! До 2018 року за повірку платило комунальне підприємство, а його ціна входила до тарифу за воду. Потім закон змінився і тепер українці платять за лічильники з власної кишені.

Звісно, що наведені суми можуть коливатися залежно від регіону та особливостей лічильника. Дехто радить проходити повірку лічильника разом з демонтажем, щоб одразу виявити усі поломки та несправності.

Якщо ж перевірку не здійснять вчасно і показники будуть не дійсними, комунальна служба припинить їх приймати. У такому випадку вартість буде нараховуватися виходячи з середнього тарифу по будинку.

Як зняти показники лічильника газу

Щоб це зробити, потрібно на лічильнику зафіксувати число, без нулів та значень на червоному фоні чи після коми. Далі з 28 до 5 числа щомісяця треба подати показники.

Показники можна подати у такі способи: