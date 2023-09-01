Як зняти показники лічильника газу

Перш ніж подавати показники, потрібно їх коректно зняти. Для цього вам необхідно на лічильнику зафіксувати число, без нулів та значень на червоному фоні чи після коми.

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Передавати показники лічильника газу потрібно з 28 до 5 числа щомісяця. Хоча "Нафтогаз" і покриває 98% споживчого ринку, інші 2% регуляторів також обслуговують значну кількість українців. Від того, яка компанія є постачальником і залежить куди саме потрібно передавати показники.

Способи передачі показників лічильника

За телефоном

Ви можете зателефонувати у контакт-центр, який відноситься до вашого постачальника і, вказавши, адресу, передати показники.

Через спеціальний додаток

Зафіксувати дані можна і у додатку для 104 Mobile Light для iOS та 104 Mobile для Android.

Через оператора ГРМ

Передача показників може відбуватися як на загальних платформах, так і через загальний особистий кабінет через сервіс 104.ua.

На сайті постачальника

Якщо вашу адресу обслуговує "Нафтогаз", ви можете не тільки передавати показники лічильника, а і переглядати свою історію платежів через особистий кабінет.

У випадку приналежності до Дніпровської, Кропивницької чи Харківської філій, ви можете зафіксувати дані тут.

Через SMS

На сайті вашого постачальника є цифрова комбінація, яка дозволяє подавати показники буквально за декілька хвилин. Для цього вам також необхідно знати ваш особистий рахунок.

Які тарифи на газ зараз

Розмір тарифу залежить від постачальника. Підвищення ціни на газ поки не очікується, принаймні до кінця прийдешнього опалювального сезону.

Тобто надалі, тариф від "Нафтогазу" для побутових споживачів складатиме – 7,96 гривні за кубометр. Тепловиробники закуповуватимуть газ за ціною 7,42 гривні за кубометр.