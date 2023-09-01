Чи будуть нові обмеження у отриманні субсидій

Високопосадовиця Дарина Марчак повідомила, що нових обмежень для отримання субсидій поки що не планується – передає 24 Канал. У бюджет 2024 року будуть закладені витрати на грошову допомогу по оплаті комунальних послуг для малозабезпечених верств населення.

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Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики По субсидіях ніяких змін, які б унеможливили для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв’язку з підвищенням тарифів може буде збільшення видатків.

Підготовка до затвердження бюджету 2024 триває. Уряд має прорахувати додаткову суму на випадок збільшення кількості людей, що потребують субсидії.

Також Марчак наголосила, що родини, які уже мають пільги, не мають заново подавати документи. Продовження виплат відбудеться автоматично. У тому числі і можливий перерахунок розміру цих виплат.