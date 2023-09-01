НБУ продав рекордну кількість валюти

З початку 2023 року НБУ усього продав на міжбанку 16,57 мільярда доларів.

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Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Враховуючи, що міжнародної допомоги до нас за серпень прийшло менше (+1,7 мільярда доларів), то можливо трохи падіння міжнародних резервів. Що ми можемо собі дозволити, оскільки вони на рекордному рівні.

Нагадаємо! На початку серпня валютні резерви України становили 41,7 мільярда доларів. У липні вони виросли на 6,9% вдруге встановивши рекордний показник.

НБУ встановив межі коливання курсу долара

Реалізація Стратегії від НБУ передбачає утримання спреду між готівковим і офіційним курсом не більше ніж 5%.

НБУ, як тільки дозволить ситуація, має намір поступово перейти до більш гнучкого валютного курсу, пом’якшити валютний контроль та повернутися до режиму інфляційного таргетування,

– йдеться у поясненні НБУ.

Нині валютний ринок потребує втручання регулятора у зв'язку із відсутністю балансу та великим попитом на іноземну валюту. Тож поки НБУ проводитиме політику фіксованого курсу та покриватиме дефіцити і надалі.