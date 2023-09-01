НБУ продал рекордное количество валюты

С начала 2023 года НБУ всего продал на межбанке 16,57 миллиарда долларов.

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Ярослав Железняк Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Учитывая, что международной помощи к нам за август пришло меньше (+1,7 миллиарда долларов), возможно немного падение международных резервов. Что мы можем себе позволить, потому что они на рекордном уровне.

Напомним! В начале августа валютные резервы Украины составили 41,7 млрд долларов. В июле они выросли на 6,9% во второй раз установив рекордный показатель.

НБУ установил пределы колебания курса доллара

Реализация Стратегии от НБУ предполагает содержание спреда между наличным и официальным курсом не более 5%.

НБУ, как только разрешит ситуация, намерен постепенно перейти к более гибкому валютному курсу, смягчить валютный контроль и вернуться в режим инфляционного таргетирования,

– говорится в объяснении НБУ.

В настоящее время валютный рынок нуждается в вмешательстве регулятора в связи с отсутствием баланса и большим спросом на иностранную валюту. Поэтому пока НБУ будет проводить политику фиксированного курса и будет покрывать дефициты и дальше.