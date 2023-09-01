Как снять показатели счетчика газа

Прежде чем представлять показатели, нужно их корректно снять. Для этого вам необходимо на счетчике зафиксировать число, без нулей и значений на красном фоне или после запятой.

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Передавать показатели счетчика газа следует с 28 до 5 числа ежемесячно. Хотя "Нефтегаз" и покрывает 98% потребительского рынка, остальные 2% регуляторов также обслуживают значительное количество украинцев. От того, какая компания является поставщиком и зависит, куда именно нужно передавать показатели.

Способы передачи показателей счетчика

По телефону

Вы можете позвонить в контакт-центр, относящийся к поставщику и, указав, адрес, передать показатели.

Через специальное приложение

Зафиксировать данные можно и в приложении для 104 Mobile Light для iOS да 104 Mobile для Android.

Через оператора ГРМ

Передача показателей может происходить как на общих платформах, так и через общий личный кабинет через сервис 104.ua.

На сайте поставщика

Если ваш адрес обслуживает "Нафтогаз", вы можете не только передавать показатели счетчика, но и просматривать свою историю платежей через личный кабинет.

В случае принадлежности к Днепровскому, Кропивницкому или Харьковскому филиалам, вы можете зафиксировать данные здесь.

Через SMS

На сайте вашего поставщика есть цифровое сочетание, которое позволяет подавать показатели буквально за несколько минут. Для этого вам также нужно знать ваш личный счет.

Какие тарифы на газ сейчас

Размер тарифа зависит от поставщика. Повышение цены на газ пока не ожидается, по крайней мере до конца грядущего отопительного сезона.

То есть в дальнейшем тариф от "Нафтогаза" для бытовых потребителей будет составлять - 7,96 гривны за кубометр. Теплопроизводители будут закупать газ по цене 7,42 гривны за кубометр.