Как передавать показатели электросчетчика из-за границы

Регуляторы отмечают необходимость подавать показатели и оплачивать счета, несмотря на местонахождение жителей помещения. Даже если владелец жилья находится за границей, он должен вовремя закрывать счета.

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Если вы самостоятельно не подаете показатели, вам начисляют средний платеж. Соответственно, размер платежек становится значительно больше реальных затрат.

Если показания передаются в любой другой день месяца, а не в установленные сроки или не передаются вообще, то начисление производится по другой формуле. И оттуда и начинаются все жалобы о некорректных суммах в счетах, ведь тогда для расчета берется не фактическое, а среднесуточное потребление.

– отметили в "Yasno"

Если кто-нибудь проживает в помещении, он может передавать данные владельцам для своевременной фиксации показателей. В случае, когда жилье пустое и все электроприборы отключены, вы можете ежемесячно подавать одни и те же значения

Заметьте! Даже если вы оставили включенными в розетку электроприборы, например холодильник, он может "съедать" определенное количество киловатт.

Способы передачи показателей:

по телефону;

онлайн – на сайте вашего поставщика;

сообщения на специальный номер или в мессенджере.

Тарифы на электроэнергию в Украине.

В июне 2023 года произошло масштабное повышение тарифа на электроэнергию. Его цена выросла до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако это гарантированно не финальная стоимость.

Украинская энергосистема нуждается в значительном восстановлении. Сейчас цена на электроэнергию должна быть ориентировочно 5 – 7 гривен киловатт-час, учитывая стоимость производства и поставки сырья. Сейчас разницу покрывают украинские поставщики и международные грантодатели.