Чи можуть отримати субсидію ВПО

На субсидію мають право усі українці, які мають комунальні платежі вищі на 15% за сумарний дохід їхньої сім'ї. Для переселенців уряд запровадив певні зміни у наданні цих пільг.

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ВПО можуть отримати субсидію як на місце, де вони проживають зараз, так і по адресі прописки.

Зауважте! Якщо житло ВПО ціле та продовжує обслуговуватись регуляторами, які надають ЖКП, переселенці зобов'язані сплачувати тамтешні комунальні послуги.

При оформленні субсидії, ВПО можуть не надавати договір оренди. Також при розрахунку доходу сім'ї переселенців до уваги не береться соціальна допомога, яку вони отримують. Тобто в декларацію не вносяться такі грошові надходження:

виплати для ВПО;

компенсація витрат, яку отримує родина, що поселила переселенців у себе.

Які виплати отримують ВПО зараз:

2 000 гривень – особи старше 18 років;

3 000 гривень – громадяни, які набули інвалідності та діти до 18 років.

Як ВПО можуть отримати субсидію

Для отримання субсидії переселенці мають звернутися у найближче Управління соціального захисту населення, ЦНАП чи ПФУ. Також заяву на пільги можна оформити онлайн.

Які документи потрібні для оформлення субсидії:

заява про потребу у субсидії;

декларація про доходи;

документ, що засвідчує право власності чи договір оренди.

Аби прискорити процес розгляду заяви, ви можете надати документи, які засвідчують ваше право на інші пільги. Наприклад, що ви член багатодітної родини.