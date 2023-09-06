Чи можуть отримати субсидію ВПО
На субсидію мають право усі українці, які мають комунальні платежі вищі на 15% за сумарний дохід їхньої сім'ї. Для переселенців уряд запровадив певні зміни у наданні цих пільг.
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ВПО можуть отримати субсидію як на місце, де вони проживають зараз, так і по адресі прописки.
При оформленні субсидії, ВПО можуть не надавати договір оренди. Також при розрахунку доходу сім'ї переселенців до уваги не береться соціальна допомога, яку вони отримують. Тобто в декларацію не вносяться такі грошові надходження:
- виплати для ВПО;
- компенсація витрат, яку отримує родина, що поселила переселенців у себе.
Які виплати отримують ВПО зараз:
- 2 000 гривень – особи старше 18 років;
- 3 000 гривень – громадяни, які набули інвалідності та діти до 18 років.
Як ВПО можуть отримати субсидію
Для отримання субсидії переселенці мають звернутися у найближче Управління соціального захисту населення, ЦНАП чи ПФУ. Також заяву на пільги можна оформити онлайн.
Які документи потрібні для оформлення субсидії:
- заява про потребу у субсидії;
- декларація про доходи;
- документ, що засвідчує право власності чи договір оренди.
Аби прискорити процес розгляду заяви, ви можете надати документи, які засвідчують ваше право на інші пільги. Наприклад, що ви член багатодітної родини.