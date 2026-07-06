Пенсіонери можуть заощадити кошти: як літнім людям менше платити за комуналку

Пенсіонери в Україні можуть заощадити гроші на комунальних послугах. Для цього вони можуть оформити житлову субсидію.

Як літнім людям оформити субсидію

Її призначають особам, дохід яких не дозволяє самостійно платити за ЖКП, про що зазначили у Пенсійному фонді України.

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Це можуть бути як громадяни країни, так й іноземці, або особи без громадянства. Але які законно перебувають на території України та проживають у житлових приміщеннях.

Як нагадали у Дії, субсидія може покривати оплату за управління будинком, постачання та розподіл газу, електроенергії, тепла, води, а ще вивезення сміття.

Також субсидії охоплюють додаткові внески в багатоповерхівках – підтримка роботи лічильників та абонентське обслуговування, а ще витрати на утримання будинку, якщо у будинку є ОСББ чи кооператив.

Крім того, у субсидію "входить" закупівля палива, тобто газу, твердого або рідкого побутового. Але субсидії на придбання палива надаються лише один раз на рік.

Для оформлення субсидії слід надати такі документи:

заява про призначення та надання житлової субсидії; декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

За потреби можуть бути також додані:

договір найму (оренди) житла (за наявності);

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ;

інші документи (наприклад, документи, які підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації).

Подати заяву можна особисто, поштою або онлайн. Таким чином, літні люди можуть зручним способом забезпечити себе субсидію, що допоможе заощадити кошти.

Що ще варто знати про субсидії

Українцям можуть відмовити у призначенні житлової субсидії. Причиною, зокрема, є фінансовий стан домогосподарства.

Водночас слід відзначити, що житлова субсидія не покриває всі комунальні витрати. Вона допомагає заощадити частину коштів.