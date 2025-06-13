Нові правила призначення субсидій: кого торкнуться зміни

В Україні змінилися правила призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Однак нововведення торкнуться лише кількох категорій.

На кого розповсюджуються нові правила

Відтепер, за рішенням уряду, отримати житлову субсидію зможуть навіть ті, хто має депозит чи нерухомість, або навіть борги, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Втім порядок призначення субсидії спростили лише для кількох категорій:

для дитячих будинків сімейного типу;

для прийомних сімей;

для багатодітних родин з трьома або більше дітьми.

Ці зміни покликані підтримати родини, які взяли на себе зобов’язання з виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

Важливо! Новою постановою також передбачені зміни для внутрішньо переміщених осіб.Якщо у складі домогосподарства є ВПО і вони не змінювали місце свого проживання, то субсидію на новий період їм призначать автоматично.

Які умови для отримання житлових субсидій

Для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей підвищили поріг заборгованості, який дає право на призначення житлової субсидії, – з 680 до 4 000 гривень.

Також відтепер для таких сімей не стане перешкодою для отримання субсидії:

наявність коштів на депозитах;

придбання квартири, будинку чи земельної ділянки;

витрати на товари для дітей, зокрема одяг, побутову чи комп’ютерну техніку, якщо кошти витратили в інтересах дитини і є документи, що це підтверджують (чеки чи договори).

Варто знати! До складу домогосподарства, яке є дитячим будинком сімейного типу або прийомною сім’єю, відтепер не включатимуть осіб, які зареєстровані за адресою, але не зазначені у декларації. Їхній дохід і майно не будуть враховувати під час визначення права на субсидію.