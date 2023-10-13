Як платити за тепло менше: перевіренні лайфхаки

Платити за опалення можна набагато менше, якщо знати деякі хитрощі. Усі методи абсолютно легальні і доступні для громадян.

Поради для зменшення комуналки

Першочергово, перед кожним опалювальним сезоном, ви маєте провести профілактику – перевірити систему теплопостачання у своєму домі. Спочатку необхідно усунути повітряні пробки. Після того як ви зробите перевірку, потрібно "залатати" місця протікань.

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Лайфхаки для ефективної організації енергоефективності приміщення:

утепліть двері, вікна та дах, щоб у житло не попадали протяги;

адаптуйте вентиляційну систему;

пам'ятайте, що газову колонку та бойлер необхідно замінювати кожні 15 – 20 років, щоб пристрій не втрачав свою ефективність;

зробіть підлогу з підігрівом, щоб зменшити використання газу чи електроенергії для опалення приміщення.

Для того, щоб у приміщенні надовго зберігалося тепло, його необхідно загерметизувати. Двері потрібно відрегулювати (підтягнути петлі), монтажною піною задути шви біля вікон. Також ви можете зробити додаткову оббивку стін та стелі на горищі.

Існує думка, що щільні штори та килими зберігають тепло у приміщенні. Однак, є інша сторона цього – теплу важко проникати через такі перешкоди. Відповідно, якщо батарея знаходиться за шторою, у кімнаті буде значно холодніше.

Найкраще рішення у такому випадку: