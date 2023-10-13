Як платити за тепло менше: перевіренні лайфхаки
Платити за опалення можна набагато менше, якщо знати деякі хитрощі. Усі методи абсолютно легальні і доступні для громадян.
Поради для зменшення комуналки
Першочергово, перед кожним опалювальним сезоном, ви маєте провести профілактику – перевірити систему теплопостачання у своєму домі. Спочатку необхідно усунути повітряні пробки. Після того як ви зробите перевірку, потрібно "залатати" місця протікань.
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Лайфхаки для ефективної організації енергоефективності приміщення:
- утепліть двері, вікна та дах, щоб у житло не попадали протяги;
- адаптуйте вентиляційну систему;
- пам'ятайте, що газову колонку та бойлер необхідно замінювати кожні 15 – 20 років, щоб пристрій не втрачав свою ефективність;
- зробіть підлогу з підігрівом, щоб зменшити використання газу чи електроенергії для опалення приміщення.
Існує думка, що щільні штори та килими зберігають тепло у приміщенні. Однак, є інша сторона цього – теплу важко проникати через такі перешкоди. Відповідно, якщо батарея знаходиться за шторою, у кімнаті буде значно холодніше.
Найкраще рішення у такому випадку:
- килимами закривати підлогу, ні в якому разі не стіни;
- щільні штори закривають саме вікно, радіатор – відкритий;
- за батарею встановіть утеплювач.