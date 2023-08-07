Щоб бути готовими до усього: як підготуватися до ймовірного зникнення опалення взимку

Багато аналітиків прогнозують, що ця зима не буде легшою ніж попередня, тому українцям варто до неї добре підготуватися. Зокрема є декілька порад, як утеплити дім до зими.

Що робити, якщо зникне опалення

В першу чергу перед опалювальним сезоном потрібно замінити вікна (на пластикові) та вхідні двері. Проте якщо такої можливості немає, можна скористатися наступними порадами:

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пластикові вікна можна відрегулювати на зимове щільне закривання;

постеліть килими;

поновіть за необхідності монтажну піну й силікон на вікнах;

впускайте сонячне проміння в оселю, не закривайтеся шторами;

облаштуйте фольговою ізоляцією ніші, де є батареї;

придбайте додаткове джерело тепла (УФО, електробатарея);

купіть балони з газом та туристичні пальники;

користуйтеся грілкою.

Як підготуватися до відключень світла

Наступної зими можливі повернення відключень світла через загрозу нових ракетних обстрілів та підвищення споживання. Це своєю чергою може вплинути й на водопостачання, тому до цього варто підготуватися.

Які заходи треба вжити:

забезпечте себе резервами води;

знайдіть та купіть акумуляторні батареї, які дають можливість заряджати енергоємні пристрої.

Чи вдасться уникнути відключень зимою

В "Укренерго" пояснили, що сценарій нових блекаутів є дуже ймовірним.

Я не стверджую, що це невідворотний сценарій. Ми були готові до цього в минулому сезоні. І ми, маючи цей досвід, будемо до цього готові й в наступному опалювальному сезоні, якщо це трапиться,

– каже голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Також він додав, що усі мережі до зимових максимумів споживання готуються. Застосовуються нестандартні інженерні рішення, щоб створити резервні схеми живлення.

Масована атака ракетна чи дронова може суттєво скорегувати оту картинку, яку я говорю. Тому нам потрібно мати якийсь запас міцності – якусь додаткову кількість трансформаторів, енергоблоків, ліній електропередач в роботі, які дозволять при пошкодженні одного чи декількох елементів важливих забезпечувати споживачів,

– додав він.

Проте він так і е сказав чи такий запас створено до зими.