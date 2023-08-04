Як подати покази лічильника газу

Для того аби подати показники, вам необхідно спочатку правильно зняти їх з лічильника. Для цього запишіть число без урахування нулів на початку, червоних цифр та значень після коми. Отриманий результат і є вашим показником лічильника.

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Після збору даних, визначте хто саме є постачальником газу до вашого житла. Цю інформацію можна знайти в інтернеті, відповідно до адреси, або побачити назву компанії на платіжках, що надходили раніше.

Кожен регулятор сам визначає дати подачі показників. Переважно це з 28 до 5 числа наступного місяця.

Зауважте! Подати показники потрібно у чітко визначені компанією терміни. Затримка може потягнути за собою штрафні санкції, відключення газу, а для пільгових категорій населення – втратою субсидії.

Де можна подати показники лічильника газу

Оскільки, значна кількість регіональних регуляторів стали частиною групи "Нафтогаз", вони мають можливість подати показники на сайті компанії.

Зверніть увагу! До групи "Нафтогаз" увійшли: "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Житомиргаз", "Дніпропетровськгаз", "Вінницягаз", "Сумигаз", "Дніпропетровськгаз".

Якщо ви є клієнтом Газмереж Харківської, Кропивницької або Дніпровської філій скористайтесь цим сервісом.

Передати покази можна за такими телефонами:

(057)-708-01-87;

(098)-300-28-88;

(066)-300-28-88;

(093)-300-28-88;

Також показники можна подати, відправивши SMS-повідомлення на номер 4647,

Тарифи на газ в Україні зараз

Компанія "Нафтогаз" зафіксувала показник – 7,96 гривні за кубометр газу. Це значення не зміниться аж до 1 травня 2024 року. Інші регулятори також пообіцяли зберігати показники орієнтовно на одному рівні.

Хоча підвищення тарифів не уникнути, компанії обіцяють відтягнути цей момент якомога далі, враховуючи складне становище громадян під час війни.