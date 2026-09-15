Може бути найскладнішою за всі роки з початку вторгнення: де прогнозують найважчу зиму

Херсон наразі активно готується до зими. Місцева влада шукає рішення, як забезпечити місто теплом навіть за умов пошкодження основних джерел теплогенерації.

Якою буде зима у Херсоні

Станом на сьогодні загальна готовність об’єктів централізованого теплопостачання становить 85,5%, і вже понад 173 кілометри теплових мереж було підготовлено до опалювального сезону, про що повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Ярослав Шанько Начальник Херсонської міської військової адміністрації Провів нараду з питань підготовки Херсонської громади до опалювального сезону. Для Херсона наступна зима може бути найскладнішою за всі часи повномасштабного вторгнення. Росія системно б’є по теплогенеруючих об’єктах та енергетичній інфраструктурі.

Окремо йде робота над резервними варіантами теплопостачання та посиленням автономності системи.

Але важливо не просто підготуватися до планового опалювального сезону. Слід бути готовими до того, що ворог знову спробує зруйнувати інфраструктуру.

Ярослав Шанько підкреслив, що ситуація надзвичайно складна. Але Херсонська МВА робить усе можливе, аби регіон увійшов у зиму "максимально підготовленим".

Не обіцяємо того, чого не можемо гарантувати в умовах війни. Але працюємо щодня, щоб у домівках херсонців було тепло,

– підсумував Шанько.

Нагадаємо, що росіяни атакували Херсонську ТЕЦ 26 та 27 серпня. Внаслідок останнього удару було повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

А начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін вже наголошував, що цьогоріч ситуація у Херсоні буде гіршою. Зокрема, це стосується електропостачання.