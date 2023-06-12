Банк енергії для Європи: як українські сховища можуть запобігти зимовій кризі, – Bloomberg

У Європі заговорили про зберігання газу в українських сховищах. Зазначається, що це може запобігти надлишку через досягнення ліміту потужності в Європі, а також посприяти збалансуванню попиту та пропозиції влітку.

Українські сховища можуть врятувати Європу

Чиновники в Європі розмірковують над тим, щоб зберігати в українських сховищах газ. Йдеться про Більче-Волицько-Угерське сховище та інші об'єкти, які розкидані по усій країні.

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Така ідея має право на життя, адже в країні розташована найбільша на континенті мережа підземних печер, які можуть утримувати газ, коли попит і ціни взимку підскочать.

Газосховища розташовані у відносній безпеці на глибині 2 кілометрів під землею, становлять понад 30 мільярдів кубометрів. Оператор "Укртрансгаз" надає третину цієї площі, що еквівалентно приблизно 10% потреби Євросоюзу в четвертому кварталі минулого року.

Крім того, сховища у Європі наразі заповнені на понад 70%, а зберігання палива в Україні може запобігти надлишку в найближчі місяці.

Більче-Волицько-Угерське газосховище є найбільшим в Україні, яке розташоване між сільськогосподарськими полями та лісами у Львівській області. Перевагою сховища є те, що воно може накопичувати в 4 рази більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині. Крім того, воно легко підключається до мереж блоку завдяки ролі України як транзитного маршруту протягом десятиліть.

Як заявила німецька енергетична компанія RWE AG, українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію протягом другої половини літа 2023 року, враховуючи їх відмінний зв’язок з газовими ринками Євросоюзу.

Що може стати перешкодою

Розміщення сховищ природного газу в країні, яку щодня обстрілюють російські військові, було б нечуваним. Для влади країни-агресорки енергетика від початку повномасштабного вторгнення є зброєю. Останнім тому прикладом є підрив Каховської ГЕС минулого тижня.

Щоб зробити зберігання газу в Україні життєздатним, ціни повинні впасти достатньо низько, щоб виправдати витрати.

Євросоюзу доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов’язаних із війною.

Оскільки страхова галузь в країні тримається осторонь, ступінь готовності трейдерів накопичувати газ в Україні залежить від ціноутворення та того, чи готовий ЄС надати захист.

що уряди в Європі для захисту компаній та споживачів виділилиза даними мозкового центру Bruegel. Тому ризикувати знову щодо цього вони не можуть.

Європейська комісія вивчає, чи можуть гарантії, видані державними установами, підтримати розблокування доступу до сховищ природного газу в Україні,

– сказав речник Комісії Тім Макфі на брифінгу з журналістами.

Зі свого боку "Укртрансгаз" повідомив, що працює над запровадженням гарантій обслуговування, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною, оскільки він прагне стати "банком енергії для Європи".

За словами консультантів Energy Aspects Ltd, використання українських потужностей допомогло б запобігти обвалу цін напередодні зими. Попри це, якщо використання буде "несподівано високим", це створює ризик зниження ставок у наступному році.