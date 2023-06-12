Банк енергії для Європи: як українські сховища можуть запобігти зимовій кризі, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
У Європі заговорили про зберігання газу в українських сховищах. Зазначається, що це може запобігти надлишку через досягнення ліміту потужності в Європі, а також посприяти збалансуванню попиту та пропозиції влітку.
Українські сховища можуть врятувати Європу
Чиновники в Європі розмірковують над тим, щоб зберігати в українських сховищах газ. Йдеться про Більче-Волицько-Угерське сховище та інші об'єкти, які розкидані по усій країні.
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Така ідея має право на життя, адже в країні розташована найбільша на континенті мережа підземних печер, які можуть утримувати газ, коли попит і ціни взимку підскочать.
Газосховища розташовані у відносній безпеці на глибині 2 кілометрів під землею, становлять понад 30 мільярдів кубометрів. Оператор "Укртрансгаз" надає третину цієї площі, що еквівалентно приблизно 10% потреби Євросоюзу в четвертому кварталі минулого року.
Крім того, сховища у Європі наразі заповнені на понад 70%, а зберігання палива в Україні може запобігти надлишку в найближчі місяці.
Як заявила німецька енергетична компанія RWE AG, українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію протягом другої половини літа 2023 року, враховуючи їх відмінний зв’язок з газовими ринками Євросоюзу.
Що може стати перешкодою
Розміщення сховищ природного газу в країні, яку щодня обстрілюють російські військові, було б нечуваним. Для влади країни-агресорки енергетика від початку повномасштабного вторгнення є зброєю. Останнім тому прикладом є підрив Каховської ГЕС минулого тижня.Зверніть увагу, що уряди в Європі для захисту компаній та споживачів виділили вже 646 мільярдів євро за даними мозкового центру Bruegel. Тому ризикувати знову щодо цього вони не можуть.
- Щоб зробити зберігання газу в Україні життєздатним, ціни повинні впасти достатньо низько, щоб виправдати витрати.
- Євросоюзу доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов’язаних із війною.
- Оскільки страхова галузь в країні тримається осторонь, ступінь готовності трейдерів накопичувати газ в Україні залежить від ціноутворення та того, чи готовий ЄС надати захист.
Європейська комісія вивчає, чи можуть гарантії, видані державними установами, підтримати розблокування доступу до сховищ природного газу в Україні,
– сказав речник Комісії Тім Макфі на брифінгу з журналістами.
Зі свого боку "Укртрансгаз" повідомив, що працює над запровадженням гарантій обслуговування, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною, оскільки він прагне стати "банком енергії для Європи".
За словами консультантів Energy Aspects Ltd, використання українських потужностей допомогло б запобігти обвалу цін напередодні зими. Попри це, якщо використання буде "несподівано високим", це створює ризик зниження ставок у наступному році.