Украинские хранилища могут спасти Европу

Чиновники в Европе размышляют над тем, чтобы хранить в украинских хранилищах газ. Речь идет о Бильче-Волыцко-Угерском хранилище и других объектах, разбросанных по всей стране.

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Такая идея имеет право на жизнь, ведь в стране расположена самая большая на континенте сеть подземных пещер, которые могут удерживать газ, когда спрос и цены зимой подскочат.

Газохранилища расположены в относительной безопасности на глубине 2 километров под землей, составляют более 30 миллиардов кубометров. Оператор "Укртрансгаз" предоставляет треть этой площади, что эквивалентно примерно 10% потребности Евросоюза в четвертом квартале прошлого года.

Кроме того, хранилища в Европе сейчас заполнены более чем на 70%, а хранение топлива в Украине может предотвратить излишек в ближайшие месяцы.

Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище является крупнейшим в Украине, расположенным между сельскохозяйственными полями и лесами во Львовской области. Преимуществом хранилища является то, что оно может накапливать в 4 раза больше природного газа, чем самое большое хранилище в Германии. Кроме того, оно легко подключается к сетям блока благодаря роли Украины как транзитного маршрута в течение десятилетий.

Как заявила немецкая энергетическая компания RWE AG, украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение в течение второй половины лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками Евросоюза.

Что может стать помехой

Размещение хранилищ природного газа в стране, ежедневно обстреливаемой российскими военными, было бы неслыханным. Для власти страны-агрессорки энергетика с самого начала полномасштабного вторжения является оружием. Последним тому примером является подрыв Каховской ГЭС на прошлой неделе.

Обратите внимание, что правительства в Европе для защиты компаний и потребителей выделили уже 646 миллиардов евро по данным мозгового центра Bruegel. Поэтому рисковать снова по этому поводу они не могут.

Чтобы сделать хранение газа в Украине жизнеспособным, цены должны упасть достаточно низко, чтобы оправдать расходы.

Евросоюзу придется вмешаться, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с войной.

Поскольку страховая отрасль в стране держится в стороне, степень готовности трейдеров накапливать газ в Украине зависит от ценообразования и готов ли ЕС предоставить защиту.

Европейская комиссия изучает, могут ли гарантии, выданные государственными учреждениями, поддержать разблокирование доступа к хранилищам природного газа в Украине,

– сказал спикер Комиссии Тим Макфи на брифинге с журналистами.

Со своей стороны "Укртрансгаз" сообщил, что работает над введением гарантий обслуживания, чтобы снизить риски, связанные с войной, поскольку он стремится стать "банком энергии для Европы".

По словам консультантов Energy Aspects Ltd, использование украинских мощностей помогло бы предотвратить обвал цен накануне зимы. Несмотря на это, если использование будет неожиданно высоким, это создает риск снижения ставок в следующем году.