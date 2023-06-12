Українські сховища можуть врятувати Європу

Чиновники в Європі розмірковують над тим, щоб зберігати в українських сховищах газ. Йдеться про Більче-Волицько-Угерське сховище та інші об'єкти, які розкидані по усій країні.

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Така ідея має право на життя, адже в країні розташована найбільша на континенті мережа підземних печер, які можуть утримувати газ, коли попит і ціни взимку підскочать.

Газосховища розташовані у відносній безпеці на глибині 2 кілометрів під землею, становлять понад 30 мільярдів кубометрів. Оператор "Укртрансгаз" надає третину цієї площі, що еквівалентно приблизно 10% потреби Євросоюзу в четвертому кварталі минулого року.

Крім того, сховища у Європі наразі заповнені на понад 70%, а зберігання палива в Україні може запобігти надлишку в найближчі місяці.

Більче-Волицько-Угерське газосховище є найбільшим в Україні, яке розташоване між сільськогосподарськими полями та лісами у Львівській області. Перевагою сховища є те, що воно може накопичувати в 4 рази більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині. Крім того, воно легко підключається до мереж блоку завдяки ролі України як транзитного маршруту протягом десятиліть.

Як заявила німецька енергетична компанія RWE AG, українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію протягом другої половини літа 2023 року, враховуючи їх відмінний зв’язок з газовими ринками Євросоюзу.

Що може стати перешкодою

Розміщення сховищ природного газу в країні, яку щодня обстрілюють російські військові, було б нечуваним. Для влади країни-агресорки енергетика від початку повномасштабного вторгнення є зброєю. Останнім тому прикладом є підрив Каховської ГЕС минулого тижня.

Зверніть увагу, що уряди в Європі для захисту компаній та споживачів виділили вже 646 мільярдів євро за даними мозкового центру Bruegel. Тому ризикувати знову щодо цього вони не можуть.

Щоб зробити зберігання газу в Україні життєздатним, ціни повинні впасти достатньо низько, щоб виправдати витрати.

Євросоюзу доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов’язаних із війною.

Оскільки страхова галузь в країні тримається осторонь, ступінь готовності трейдерів накопичувати газ в Україні залежить від ціноутворення та того, чи готовий ЄС надати захист.

Європейська комісія вивчає, чи можуть гарантії, видані державними установами, підтримати розблокування доступу до сховищ природного газу в Україні,

– сказав речник Комісії Тім Макфі на брифінгу з журналістами.

Зі свого боку "Укртрансгаз" повідомив, що працює над запровадженням гарантій обслуговування, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною, оскільки він прагне стати "банком енергії для Європи".

За словами консультантів Energy Aspects Ltd, використання українських потужностей допомогло б запобігти обвалу цін напередодні зими. Попри це, якщо використання буде "несподівано високим", це створює ризик зниження ставок у наступному році.