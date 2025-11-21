Укр Рус
Економіка Соцвиплати В Україні стартував прийом заявок на "Зимову підтримку"
21 листопада, 11:39
2

В Україні стартував прийом заявок на "Зимову підтримку"

Поліна Буянова
Основні тези
  • В Україні стартував прийом заявок на виплату 6 500 гривень в рамках "Зимової підтримки" для найбільш постраждалих від війни громадян.
  • Допомогу можна отримати через застосунок Дія або у відділенні Пенсійного фонду.

У п'ятницю, 21 листопада, в Україні розпочався прийом заявок на виплату 6 500 гривень в рамках "Зимової підтримки". Програма розрахована на українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Читайте також Чи впливатиме "Зимова підтримка" на субсидії: Зеленський розставив крапки над "і" 

Хто може подати заявку?

Отримати виплату можуть: 

  • діти під опікою чи піклуванням;
  • ⁠діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
  • ⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
  • ⁠діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
  • ⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

За словами Свириденко, отримати допомогу можна у два способи – онлайн через застосунок Дія або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Зазначається також, що нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

Важливо! Кошти надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.

Отримані кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Українці також можуть отримати "зимову тисячу"

  • Цієї зими кожен громадянин, зокрема діти, пенсіонери та студенти, може отримати разову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Йдеться про тих, хто зараз перебуває в Україні.
     

  • Прийом заявок на "зимову тисячу" розпочався 15 листопада. Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту, але зняти готівкою їх не вдасться.
     

  • Як раніше повідомляв Володимир Зеленський, тисячу гривень від держави можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, українських продуктів чи книг.