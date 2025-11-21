В Україні стартував прийом заявок на "Зимову підтримку"
- В Україні стартував прийом заявок на виплату 6 500 гривень в рамках "Зимової підтримки" для найбільш постраждалих від війни громадян.
- Допомогу можна отримати через застосунок Дія або у відділенні Пенсійного фонду.
У п'ятницю, 21 листопада, в Україні розпочався прийом заявок на виплату 6 500 гривень в рамках "Зимової підтримки". Програма розрахована на українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
Хто може подати заявку?
Отримати виплату можуть:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
За словами Свириденко, отримати допомогу можна у два способи – онлайн через застосунок Дія або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.
Зазначається також, що нарахування здійснює Пенсійний фонд України.
Важливо! Кошти надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.
Отримані кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.
Українці також можуть отримати "зимову тисячу"
Цієї зими кожен громадянин, зокрема діти, пенсіонери та студенти, може отримати разову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Йдеться про тих, хто зараз перебуває в Україні.
Прийом заявок на "зимову тисячу" розпочався 15 листопада. Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту, але зняти готівкою їх не вдасться.
Як раніше повідомляв Володимир Зеленський, тисячу гривень від держави можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, українських продуктів чи книг.