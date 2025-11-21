В Україні стартував прийом заявок на "Зимову підтримку"

У п'ятницю, 21 листопада, в Україні розпочався прийом заявок на виплату 6 500 гривень в рамках "Зимової підтримки". Програма розрахована на українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Хто може подати заявку?

Отримати виплату можуть:

діти під опікою чи піклуванням;

⁠діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

⁠діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

За словами Свириденко, отримати допомогу можна у два способи – онлайн через застосунок Дія або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Зазначається також, що нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

Важливо! Кошти надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.

Отримані кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Українці також можуть отримати "зимову тисячу"