В Украине стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку"
- В Украине стартовал прием заявок на выплату 6 500 гривен в рамках "Зимней поддержки" для наиболее пострадавших от войны граждан.
- Помощь можно получить через приложение Дія или в отделении Пенсионного фонда.
В пятницу, 21 ноября, в Украине начался прием заявок на выплату 6 500 гривен в рамках "Зимней поддержки". Программа рассчитана на украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Кто может подать заявку?
Получить выплату могут:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
- люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
- дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;
- дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
По словам Свириденко, получить помощь можно двумя способами – онлайн через приложение Дія или офлайн в отделении Пенсионного фонда.
Отмечается также, что начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.
Важно! Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на Дія.Картку.
Полученные средства можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.
Украинцы также могут получить "зимнюю тысячу"
Этой зимой каждый гражданин, в частности дети, пенсионеры и студенты, может получить разовую помощь в размере 1 000 гривен. Речь идет о тех, кто сейчас находится в Украине.
Прием заявок на "зимнюю тысячу" начался 15 ноября. Получить деньги можно через Дію или Укрпочту, но снять наличными их не удастся.
Как ранее сообщал Владимир Зеленский, тысячу гривен от государства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов или книг.