21 ноября, 11:39
В Украине стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку"

Полина Буянова
Основні тези
  • В Украине стартовал прием заявок на выплату 6 500 гривен в рамках "Зимней поддержки" для наиболее пострадавших от войны граждан.
  • Помощь можно получить через приложение Дія или в отделении Пенсионного фонда.

В пятницу, 21 ноября, в Украине начался прием заявок на выплату 6 500 гривен в рамках "Зимней поддержки". Программа рассчитана на украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Кто может подать заявку?

Получить выплату могут:

  • дети под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
  • люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
  • дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;
  • дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

По словам Свириденко, получить помощь можно двумя способами – онлайн через приложение Дія или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Отмечается также, что начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Важно! Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на Дія.Картку.

Полученные средства можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

Украинцы также могут получить "зимнюю тысячу"

  • Этой зимой каждый гражданин, в частности дети, пенсионеры и студенты, может получить разовую помощь в размере 1 000 гривен. Речь идет о тех, кто сейчас находится в Украине.
     

  • Прием заявок на "зимнюю тысячу" начался 15 ноября. Получить деньги можно через Дію или Укрпочту, но снять наличными их не удастся.
     

  • Как ранее сообщал Владимир Зеленский, тысячу гривен от государства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов или книг.