"Зимова підтримка": Свириденко озвучила пріоритетні напрями

Уряд готує пакет зимової підтримки для українців. Прем'єрка Юлія Свириденко окреслила основні напрями.

Пакет включає зокрема вже запущені програми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Що включатиме "Зимова підтримка"?

Пакет "Зимової підтримки" включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

Юлія Свириденко окреслила нові програми, які планує запустити уряд:

Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими;

Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці – 3000 кілометрів;

Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

Детально про всі компоненти програми повідомлять пізніше.

Що відомо про "Зимову підтримку"?