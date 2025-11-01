Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра соціальної політики Дениса Улютіна в ефірі телемарафону.

Зверніть увагу Відстрочка без ТЦК, втрата соцвиплат і старт опалювального сезону: зміни з 1 листопада

Навіщо знову вводять зимову тисячу?

Як пояснив міністр, на тлі постійних обстрілів енергетики та цивільної інфраструктури є потреба в посиленні соціального захисту людей. Особливо це стосується малозабезпечених і сімей із дітьми.

Саме для таких людей ми розробляємо та вже готові виносити на найближче засідання уряду проєкт акту про разову підтримку по 6,5 тисячі гривень,

– заявив міністр.

Гроші можна буде використати на продукти, ліки, теплий одяг, комуналку. Крім того, для усіх громадян, які звернуться в грудні, виділять по тисячі гривень.

Список, куди можна буде використати ці кошти, близький до попереднього року. Там буде і проїзд, і ліки, й інші напрямки,

– сказав Улютін.

Нагадаємо! Торік "зимову тисячу" можна було використати на сплату за комірне, мобільний зв'язок, інтернет, ліки, книги, залізничні квитки, також похід у театр. Або задонатити – на це українці витратили 202 мільйони гривень. Найбільше ж люди платили за комунальні послуги – 4,9 мільярда гривень.

З 1 листопада запустили і програму, яка дає змогу отримати компенсацію на електроенергію для людей на прифронтових територіях, які не мають світла (близько 100 кіловатів). Це по 100 кіловатів на людину або 300 кіловатів на сім'ю.

Іще є програма разової підтримки для закупівлі твердого палива для людей на прифронтових територіях і тих, хто отримує пільги чи субсидії.

Оформити допомогу можна буде найближчим часом, а використати – протягом 6 місяців.

Хто сказав, що дадуть "зимову тисячу"?

Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні 1 листопада.

Доручив уряду сформувати та представити пакет програм допомоги нашим людям цієї зими – "Зимову підтримку". До пакета входитиме пряма фінансова допомога, як минулого року,

– сказав президент.

Цікаво, що тепер ідеться не тільки про виплату грошей, але й про ширший пакет підтримки:

Відповідно до програми транспортної підтримки "УЗ-3000" кожен українець зможе обрати залізничний маршрут на 3 тисячі кілометрів і проїхати ним безкоштовно. Важливо, що програма діє тільки в межах України.

У січні запустять медичні чекапи для дорослих.

Також узимку збережеться фіксована ціна на газ та на електрику для побутових споживачів.

Усі деталі представить Юлія Свириденко 15 листопада.