Чи впливатиме "Зимова підтримка" на субсидії: Зеленський розставив крапки над "і"

Зеленський розповів, як отримати "Зимову підтримку". Він також пояснив, чи буде ця допомога якось впливати на нарахування субсидії.

За перші дві години зі старту програми надійшло пів мільйона заявок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Як стартувала програма "Зимової підтримки"?

Стартувала програма "Зимової підтримки", і вже за перші дві години надійшло пів мільйона заявок.

Щоб скористатися програмою, потрібно оформити заявку через "Дію" або Укрпошту до 24 грудня. Після подання кошти надходитимуть протягом 10 днів.

Президент подякував команді "Дії" за роботу.

"Сьогодні вранці було непросто, коли пішли сотні тисяч заявок у першу ж годину, але система витримує: заявки реєструються, часу на реєстрацію заявок достатньо. Кошти будуть, будуть надходити на карту "Національного кешбеку", і це все можна оформити так, як кожному зручно. Вдячний всім українським банкам, які розʼяснюють умови і допомагають",

– розповів Зеленський.

Уряду доручено надавати українцям детальні інструкції, щоб кожен, хто подав заявку, отримав допомогу для себе та дітей.

Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка – це додаткова форма підтримки,

– підкреслив глава держави.

Окрім фінансової допомоги, передбачено й інші заходи: фіксовані зимові тарифи на електроенергію та газ, забезпечене фінансування на імпорт газу, збільшені резерви обладнання для ремонтів після руйнувань, спричинених атаками Росії.

