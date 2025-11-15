Будет ли влиять "Зимняя поддержка" на субсидии: Зеленский расставил точки над "і"

Зеленский рассказал, как получить "Зимнюю поддержку". Он также объяснил, будет ли эта помощь как-то влиять на начисление субсидии.

За первые два часа со старта программы поступило полмиллиона заявок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Как стартовала программа "Зимней поддержки"?

Стартовала программа "Зимней поддержки", и уже за первые два часа поступило полмиллиона заявок.

Чтобы воспользоваться программой, нужно оформить заявку через "Дію" или Укрпочту до 24 декабря. После подачи средства будут поступать в течение 10 дней.

Президент поблагодарил команду "Дії" за работу.

"Сегодня утром было непросто, когда пошли сотни тысяч заявок в первый же час, но система выдерживает: заявки регистрируются, времени на регистрацию заявок достаточно. Средства будут, будут поступать на карту "Национального кэшбека", и это все можно оформить так, как каждому удобно. Благодарен всем украинским банкам, которые разъясняют условия и помогают",

– рассказал Зеленский.

Правительству поручено предоставлять украинцам детальные инструкции, чтобы каждый, кто подал заявку, получил помощь для себя и детей.

Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка – это дополнительная форма поддержки,

– подчеркнул глава государства.

Кроме финансовой помощи, предусмотрены и другие меры: фиксированные зимние тарифы на электроэнергию и газ, обеспечено финансирование на импорт газа, увеличены резервы оборудования для ремонтов после разрушений, вызванных атаками России.

