Чи може виникнути дефіцит зимового дизелю: пояснення експерта

Після повномасштабного російського вторгнення український ринок пального було майже повністю зруйновано. За місяці війни українські трейдери налагодили постачання, створивши нову логістичну систему. Втім, із закупівлею зимового дизпалива є певні нюанси.

Як розповів 24 каналу директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, Україна імпортує близько половини палива з південної Європи, де через кліматичні умови не виробляється зимовий дизель. Попри це, українські компанії почали укладати контракти на постачання зимового, а також арктичного дизелю.

Цікаво Україна не зможе пройти зиму без імпорту вугілля чи електроенергії, – ДТЕК

Щодо постачань були деякі питання, але бачу, що наші трейдери провели перемовини і їх заявки уже підтверджені. Великі мережі почали контрактувати уже і арктичне пальне, яке розраховане на температуру до -32 градусів,

– розповідає Сергій Куюн

Підвищення ціни на дизель

У жовтні дизпаливо подорожчало в середньому з 53,14 гривні за літр до 53,81 гривні. Основний ріст ціни відбувався з 11 жовтня. Це відбулося внаслідок стрибків на європейському ринку, від якого залежать українські трейдери. На піках у жовтні дизпальне здорожчало на 20%.

У перерахунку на гривні подорожчання становило близько 6 гривень на літр. Це підвищило закупівельні ціни для українських трейдерів. Як результат, оптові ціни в Україні збільшилися на 3 – 4 гривні і на 2 – 3 гривні зросли ціни в роздрібних мережах,

– каже експерт

Від подорожчання найбільше постраждали роздрібні компанії, які до цього пропонували найвищий рівень ціни та мали найменший запас для підняття ціни. Тому дизельне пальне дещо здорожчало у жовтні. У листопаді ціни можуть піднятися дещо сильніше, але ситуація не критична.

Бачимо, що ситуація з дизельним паливом найбільш складна, але у листопаді ціна може максимально підвищитися лише на 1 – 2 гривні за літр,

– зазначає Сергій Куюн

Якщо ціни на європейському ринку стабілізуються, то українські компанії зможуть уникнути підвищення у листопаді. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як зміниться ціна на паливо після впровадження ембарго на російську нафту.