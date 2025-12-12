Уряд додав нову категорію для витрат: на що ще можна витратити "зимову тисячу"

В Україні оновили умови програми "Зимова підтримка". Українцям стала доступна нова категорія – можна купувати продовольчі товари українського виробництва за кошти, що нараховуються на картку Національний кешбек.

Яку нову категорію додали до "Зимової підтримки"?

Умови стали чинними 11 грудня, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.

Придбати можна товари, які беруть участь у програмі. Однак не підакцизні.

Першими надали можливість купувати свою продукцію торгівельні мережі "Близенько", а також Fozzy Group:

Сільпо; Фора; THRASH!ТРАШ!; Fozzy.

Однак звернуть увагу: можливість розрахуватися карткою Національний кешбек не поширюватиметься на онлайн-замовлення.

Ми послідовно розширюємо інфраструктуру цих програм, аби якомога більше українців могли скористатися державною допомогою. Це важлива складова як соціальної підтримки людей, так і стимулювання внутрішнього ринку,

– сказав Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зауважте! Невдовзі до програми долучаться й інші продуктові мережі. Мінекономіки повідомлятиме про це додатково.

Що ще можна купити на "зимову тисячу"?

"Тисячу Зеленського" також можна витрачати на ліки. Перелік аптек, де можна здійснити покупки, знаходиться на сайті Національного кешбеку.

Однак придбати можна не будь-які медикаменти, а саме ліки українського виробництва. Зробити це можна як в онлайн, так і в офлайн форматі.

Нагадаємо! Якщо ви хочете придбати ліки, то заздалегідь попрете фармацевтів, що хочете розрахуватися карткою "Національний кешбек".

Що ще слід знати про "тисячу Зеленського"?