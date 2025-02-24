На готівковому ринку злотий дорожчає: який курс чекає на покупців

Злотий на готівковому ринку почав зростати попри те, що офіційний курс валюти трішки знизився. Де сьогодні вигідніше купити або обміняти валюту, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 24 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,47 гривні (-4 копійки проти 21 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,15 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,80 гривні (+5 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,15 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,80 гривні (+5 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,46 гривні (+1 копійка), а продають – уже по 10,56 гривні (+1 копійка).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 043 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 056 гривень в обмінниках та 1 080 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 046 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 015 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.