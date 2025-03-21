Злотий стрімко дешевшає: скільки тепер коштує польська валюта

Після тривалого періоду зростання, курс польського злотого суттєво знизився щодо гривні. Вартість валюти зменшилась аж на 11 копійок. Як реагують на це банки та обмінники, читайте далі.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз

Станом на 21 березня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,71 гривні (-11 копійок, порівняно з 20 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злого в банках і обмінниках

Згідно з даними "Мінфіну", курс злотого після вихідних змінився так:

у банках середній курс купівлі становить – 10,30 гривні за злотий (-10 копійок), продажу – 11,15 гривні за злотий (+5 копійок);

середній курс купівлі становить – 10,30 гривні за злотий (-10 копійок), продажу – 11,15 гривні за злотий (+5 копійок); а в обмінниках середній курс покупки – 10,70 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 10,85 (без змін).

У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні

покупка 100 злотих у банку обійдеться в середньому у – 1 115 гривень;

обійдеться в середньому у – 1 115 гривень; в обмінниках придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 085 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні

якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 030 гривень;

можна отримати в середньому – 1 030 гривень; при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 070 гривень.

Зверніть увагу! Курс валюти безпосередньо залежить від фінансової установи, де відбувається обмін.