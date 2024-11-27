Польський злотий дорожчає на очах: скільки коштує польська валюта сьогодні

Польський злотий продовжує зміцнюватися, піднявшись у ціні на 23 копійки за останні два дні. Актуальний курс валюти дізнавайтеся далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 27 листопада офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,14 гривні (+8 копійок від 26 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,90 гривні (+10 копійок) та продаж – 10,30 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,10 гривні (+5 копійок), а продають – уже по 10,20 гривні (+2 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 014 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 030 гривень – у банках та 1 020 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 010 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 990 гривень.

Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.