Через що скасовується субсидія
ОСББ та управлінські компанії зобов'язані інформувати Управління соціального захисту про наявність боргів у мешканців будинків. Звітність має проводитись щомісяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Зверніть увагу! Скасування субсидії відбувається за умови наявності боргу за ЖКП у розмірі більш як 680 гривень протягом щонайменше 3 місяців.
Також субсидія може скасовуватись якщо:
- отримувач субсидії змінив місце проживання (оскільки субсидія призначається за конкретною адресою);
- помер основний отримувач субсидії (заявник);
- фінансовий моніторинг виявив, що вказані особою доходи – неправдиві (тобто, дохід родини по факту є вищим);
- один з членів домогосподарства здійснив одноразову покупку на понад 100 тисяч гривень (у тому числі і валюти, банківських металів, або ж відкриття депозиту на цю суму).