Які підприємства зможуть уникнути відключень світла

Світло не відключатимуть підприємствам, що імпортують понад 60% від обсягу споживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго. Раніше підприємства, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб, не підпадали під обмеження споживання електрики.

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Постанову Уряду було ухвалено на засіданні 26 листопада за пропозицією Міненерго та з урахуванням звернень учасників ринку електричної енергії.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Рішення Уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 гігавата.

За словами Германа Галущенка, це створить додаткові стимули для збільшення обсягу комерційного імпорту електроенергії, сприятиме розвитку власної генерації та підвищить стійкість енергосистеми в умовах дефіциту.