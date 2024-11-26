Какие предприятия смогут избежать отключений света

Свет не будут отключать предприятиям, что импортируют более 60% от объема потребления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго. Ранее предприятия, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд, не подпадали под ограничение потребления электричества.

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Постановление Правительства было принято на заседании 26 ноября по предложению Минэнерго и с учетом обращений участников рынка электрической энергии.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Решение Правительства принято с учетом увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии в Украину из европейских стран до 2,1 гигаватта.

По словам Германа Галущенко, это создаст дополнительные стимулы для увеличения объема коммерческого импорта электроэнергии, способствовать развитию собственной генерации и повысит устойчивость энергосистемы в условиях дефицита.