Что будет влиять на ситуацию с отключениями света

Дальнейшая ситуация с отключениями света зависит как от новых возможных российских обстрелов, так и от погоды, передает 24 канал, со ссылкой на слова Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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Импорт, к сожалению, у нас не стимулируется. То есть у бизнеса нет стимула заниматься импортом электроэнергии, к сожалению,

– объяснил Владимир Омельченко.

Обратите внимание! Ограничения могут минимизировать на следующей неделе. В то же время он не может сейчас гарантировать, что ограничений не будет вообще, ведь дефицит будет сохраняться.

Закончатся ли вскоре графики отключения света

Эксперт заявил, что пока нет оснований считать, что ограничения точно завершатся вскоре.

Омельченко рассказал, что они могли бы прекратиться на следующей неделе, если бы изменили прайс-кепы и больше стимулировали импорт.

Но, насколько я знаю, НКРЭКУ пока упорно не делает этого. Поэтому мы продолжаем не использовать все возможности импорта электроэнергии,

– сказал директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Разумкова.

Заметьте! Омельченко отметил, что из-за этого теряется и доверие со стороны партнеров, потому что Украина договаривалась о повышении квоты, но не использует ее, в частности в дефицитные часы. Это связано с тем, что сейчас есть определенные сетевые ограничения поставок электроэнергии. Но они вскоре могут быть отменены, или по крайней мере минимизированы.