Из-за чего отменяется субсидия
ОСМД и управленческие компании обязаны информировать Управление социальной защиты о наличии долгов у жителей домов. Отчетность должна проводиться ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Обратите внимание! Отмена субсидии происходит при условии наличия долга за ЖКУ в размере более 680 гривен в течение не менее 3 месяцев.
Также субсидия может отменяться если:
- получатель субсидии сменил место жительства (поскольку субсидия назначается по конкретному адресу);
- умер основной получатель субсидии (заявитель);
- финансовый мониторинг обнаружил, что указанные лицом доходы – ложные (то есть, доход семьи по факту выше);
- один из членов домохозяйства совершил единовременную покупку на более 100 тысяч гривен (в том числе и валюты, банковских металлов, или же открытие депозита на эту сумму).