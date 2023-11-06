Колишнім чиновникам у 2024 році зменшать "астрономічні" пенсії

Оскільки формула для нарахування пенсійних виплат змінюється, українські пенсіонери, навіть при однакових вихідних даних, можуть отримувати різну пенсію. ВРУ вирішила відрегулювати це питання.

Кому зменшать пенсії

Станом на зараз, в Україні є 10,5 мільйонів пенсіонерів, яким необхідно щомісячно виплачувати пенсію. Середній розмір пенсійних виплат складає – 5 350 гривень. Однак, значна кількість пенсіонерів отримують набагато менше. Таке середнє значення виникає через те, що певні громадяни мають величезні виплати.

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Під час нового засідання ВРУ, політична діячка Роксолана Підласа заявила, що уряд буде урівнювати солідарну пенсію, повідомляє 24 Канал. Тобто люди з найменшими пенсійними виплатами почнуть отримувати більші виплати і, навпаки. Варто зазначити, що зменшать пенсії лише деяким категоріям громадян.

Роксолана Підласа Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Зміни мають набрати чинності у 2024 році. Тоді ж зросте мінімальна пенсія і почне діяти бальна система для пенсіонерів.

У 2024 році ПФУ отримає від держави 271,9 мільярда гривень для проведення індексації і фінансування виплат.