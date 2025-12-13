Пенсії уріжуть з 2026 року: офіційно названі категорії осіб

У 2026 році частина українських пенсіонерів може зіткнутися з урядовим обмеженням розміру щомісячних виплат. Під скорочення потраплять лише ті, чия пенсія перевищує встановлену законом максимальну межу.

Кому уріжуть пенсії з 1 січня?

З 2026 року уряд запроваджує обмеження для окремих категорій пенсіонерів, чиї виплати перевищують встановлену законом максимальну суму. Це передбачено Держбюджетом на 2026 рік, пише 24 Канал.

Цікаво До 10 тисяч гривень при 25 роках стажу: хто з українців може отримати таку пенсію

Обмеження зачепить лише пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальними законами:

Судді відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів";

Прокурори за законом "Про прокуратуру";

Ліквідатори Чорнобильської катастрофи за законом "Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС";

Військовослужбовці та правоохоронці (поліція, СБУ, ДБР та інші) за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби";

Державні службовці до завершення пенсійної реформи.

Важливо! Обмеження не стосуватиметься військових та учасників захисту України від агресії Росії з 2014 року.

Як діятимуть обмеження на пенсії?

Як пояснили у Пенсійному фонді, скорочення стосуватимуться тільки тієї частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (у 2026 році ця сума становить 25 950 гривень).

Отже, діятимуть наступні алгоритми:

10 – 11 прожиткових мінімумів виплачуватиметься 50% від надлишку;

11 – 13 – 40%;

13 – 17 – 30%;

17 – 21 – 20%;

понад 21 – 10%.

При цьому, базова сума пенсії залишається без змін, а знижувальні коефіцієнти застосовуються лише до частини, що перевищує встановлений поріг.

У кого зростуть пенсії з 2026 року?