Це потрібно зробити негайно: інформація для працюючих пенсіонерів

Деякі українці продовжують працювати, попри вихід на пенсію. Це рішення прямо впливає на розмір пенсійних виплат.

Що має зробити пенсіонер

Пенсіонер зобов'язаний повідомити ПФУ як про працевлаштування, так і про звільнення з роботи. На це особа має 10 днів.

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Те ж стосується і підприємницької діяльності. Пенсіонер має своєчасно повідомляти ПФУ про ці зміни.

Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,

– наголошують у ПФУ.

Що буде при неповідомленні ПФУ

Якщо пенсіонер несвоєчасно чи взагалі не повідомляє ПФУ про вказані зміни, на нього можуть накласти штрафні санкції. Ці кошти мають компенсувати втрати Пенсійного фонду. Станом на зараз, ПФУ може "забирати" до 20% від пенсії для швидшого повернення грошей.

Сам пенсіонер має безліч плюсів від повідомлення Пенсійного фонду про звільнення. Адже, у такому випадку, особі надаються спеціальні надбавки, які доступні лише непрацюючим.

Повідомити ПФУ про зміни можна як онлайн, так і офлайн. Зокрема, скориставшись послугами електронного порталу Пенсійного фонду.