Что должен сделать пенсионер

Пенсионер обязан сообщить ПФУ как о трудоустройстве, так и об увольнении с работы. На это лицо имеет 10 дней.

Читайте также "Пакет малыша" обновили: что теперь могут получить родители новорожденных

То же касается и предпринимательской деятельности. Пенсионер должен своевременно сообщать ПФУ об этих изменениях.

Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,

– отмечают в ПФУ.

Что будет при неуведомлении ПФУ

Если пенсионер несвоевременно или вообще не сообщает ПФУ об указанных изменениях, на него могут наложить штрафные санкции. Эти средства должны компенсировать потери Пенсионного фонда. По состоянию на сейчас, ПФУ может "забирать" до 20% от пенсии для быстрого возврата денег.

Сам пенсионер имеет множество плюсов от уведомления Пенсионного фонда об увольнении. Ведь, в таком случае, лицу предоставляются специальные надбавки, которые доступны только неработающим.

Обратите внимание! Сообщить ПФУ об изменениях можно как онлайн, так и оффлайн. В частности, воспользовавшись услугами электронного портала Пенсионного фонда.