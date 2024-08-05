Як пенсіонеру можуть непомітно зменшити пенсію

Часто під час перерахунку пенсії одна її частина може зрости, а інша – зменшитися, або деякі надбавки можуть взагалі зникнути. При цьому пенсіонер може навіть не підозрювати про такі зміни.

Кому можуть зрізати пенсію при перерахунку

Пенсіонери, які продовжують працювати, мають право кожні два роки переглядати свої пенсії з урахуванням стажу, а іноді й зарплати, якщо це вигідно. Якщо в останні роки вони мали гарну зарплату, то перерахунок здійснюється як за стажем, так і з підвищенням коефіцієнта зарплати.

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Отже, тим, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2011 року, нараховують виплати за старими правилами. Проте в Законі про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є примітка щодо тих, хто вийшов на пенсію після 1 жовтня 2011 року.

Якщо таким особам зробили перерахунок пенсії за стажем, і за зарплатою, тоді розмір доплати за понаднормовий стаж рахується вже за новими правилами.

У такому випадку, якщо загальний розмір пенсії зріс, збільшився коефіцієнт зарплати, то це впливає на загальний розмір пенсії, але при цьому розмір доплати за понаднормовий стаж – урізають.