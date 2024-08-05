Кому можуть зрізати пенсію при перерахунку

Пенсіонери, які продовжують працювати, мають право кожні два роки переглядати свої пенсії з урахуванням стажу, а іноді й зарплати, якщо це вигідно. Якщо в останні роки вони мали гарну зарплату, то перерахунок здійснюється як за стажем, так і з підвищенням коефіцієнта зарплати.

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Отже, тим, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2011 року, нараховують виплати за старими правилами. Проте в Законі про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є примітка щодо тих, хто вийшов на пенсію після 1 жовтня 2011 року.

Зауважте! Якщо таким особам зробили перерахунок пенсії за стажем, і за зарплатою, тоді розмір доплати за понаднормовий стаж рахується вже за новими правилами.

У такому випадку, якщо загальний розмір пенсії зріс, збільшився коефіцієнт зарплати, то це впливає на загальний розмір пенсії, але при цьому розмір доплати за понаднормовий стаж – урізають.