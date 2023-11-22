Як забрати свою переплату, якщо ви змінили постачальника газу
22 листопада 2023, 09:41Читать новость на русском
Джерело:Нафтогаз
У деяких українців існує переплата за тарифом на газ, яку можуть не віддати при переході до іншого постачальника. У Нафтогазі розповіли, що робити у такому випадку.
Як отримати свою переплату
У компанії пояснили, що забрати переплату у колишнього постачальника може лише сам клієнт. Для цього потрібно:
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- написати заяву на повернення переплати (її розгляд зазвичай займає 5 робочих днів, після чого повертають гроші);
- якщо кошти не повернули, колишній клієнт має право на компенсацію в розмірах, які встановлені Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, згідно з постановою №1156 НКРЕКП.
Вартість газу зараз
Так як майже 98% українців є клієнтами Нафтогаз, їх тариф становить – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте є й інші постачальники в яких ціна відрізняється.