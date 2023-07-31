Якими будуть тарифи на воду з 1 серпня

За словами Шмигаля підвищення цін на водопостачання не буде до кінця війни. Однак, Національна комісія наголошує на збитках.

Чи буде підвищення тарифу на воду з 1 серпня

В Україні тарифи на комунальні послуги стабільно зростатимуть. Проте поки що розмір тарифів залишається незмінним.

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Нагадаємо, що раніше НКРЕКП хотів підвищувати ціни на водопостачання та водовідведення. У липні вони мали збільшитись на 32%. Однак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни ніяких підвищень сум тарифів на водопостачання не буде.

Які тарифи на водопостачання зараз

Для деяких водоканалів ціна мала встановлюватися у два етапи та складати вартість вище середнього: Житомирводоканал, Вінницяоблводоканал, Новомосковськ водоканал, Дніпро-Західний Донбас, Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, Тернопільводоканал, Черкасиводоканал, Чернігівводоканал, Броваритепловодоенергія, Дніпро-Кіровоград, Дрогобичводоканал. Також зміни будуть внесені в Укрзалізниці.

Після заяви Шмигаля, тарифи повернулися до старого значення. Тепер ціни на воду знову такі:

Дніпроводоканал: водопостачання – 25,21 гривні кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;

водопостачання – 25,21 гривні кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр; Львівводоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;

водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр; Київводоканал: водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр.

водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр. Вінницяобл­водоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;

водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр; Луцьк­водоканал: водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр;

водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр; Кривбас­водоканал: водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр;

водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр; Житомир­водоканал: водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр;

водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр; ВУВКГ Ужгорода: водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр;

водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр; Водоканал Запоріжжя: водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр;

водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр; Івано-Франківськ­водоекотехпром: водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр;

водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр; Сєвєродонецьк­водоканал: водопостачання – 9, 66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр;

водопостачання – 9, 66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр; Миколаїв­водоканал: водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр;

водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр; Інфокс­водоканал (Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр;

водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр; Кременчук­водоканал: водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр;

водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр; Рівнеобл­водоканал: водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр;

водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр; Міськ­водоканал (Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр;

водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр; Тернопіль­водоканал: водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр;

водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр; Харків­водоканал: водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр;

водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр; ВУВКГ Херсона: водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр;

водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр; Хмельницьк­водоканал: водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр;

водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр; Черкаси­водоканал: водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр;

водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр; Чернівці­водоканал: водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр;

водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр; Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;

водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр; Чернігів­водоканал: водопостачання – 15,56 гривні за кубометр, водовідведення – 15,34 гривні за кубометр.

НКРЕКП під загрозою закриття

В Україні є окремі регулятори, які обслуговують конкретну ділянку. Аби дізнатися точно суму тарифу за вашим місцем проживання, зверніться до свого постачальника.

Директор Енергоспівтовариства Артура Лорковскі надіслав лист-попередження до очільника Нацкомісії з енергетики Костянтина Ущаповського. У повідомленні йдеться про ревізію, яка буде здійснена для перевірки незалежності НКРЕКП від владних структур. Підозри про незаконні зв'язки виникли не на пустому місті.

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29 червня НКРЕКП підвищила тарифи в середньому на 33%. Однак, майже одразу понизила до попереднього значення. Така різка зміна рішення і коментар Шмигаля відносно недоторканості тарифів до кінця військових дій і спричинили підозру відносно неупередженості комісії.

Європейські директиви, які інтегровані в українське законодавство, вимагають від України гарантувати незалежність регуляторного органу та забезпечити його неупереджену діяльність.