Какими будут тарифы на воду с 1 августа

По словам Шмыгаля, повышение цен на водоснабжение не будет до конца войны. Однако Национальная комиссия отмечает убытки.

Будет ли повышение тарифа на воду с 1 августа

В Украине тарифы на коммунальные услуги будут стабильно расти. Однако пока размер тарифов остается неизменным.

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Напомним, что ранее НКРЭКУ хотел повышать цены на водоснабжение и водоотвод. В июле они должны увеличиться на 32%. Однако премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что до конца войны никаких повышений сумм тарифов на водоснабжение не будет.

Какие тарифы на водоснабжение сейчас

Для некоторых водоканалов цена должна была устанавливаться в два этапа и составлять стоимость выше среднего: Житомирводоканал, Винницаоблводоканал, Новомосковск водоканал, Днепро-Западный Донбасс, Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, Тернопольводоканал, Черкассыводоканал, Черниговводоканал анал. Также изменения будут внесены в "Укрзализныци".

После заявления Шмыгаля тарифы вернулись к старому значению. Теперь цены на воду снова таковы:

Днепроводоканал: водоснабжение – 25,21 гривны кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;

водоснабжение – 25,21 гривны кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр; Львовводоканал: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр; Киевводоканал: водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, водоотвод – 14,22 гривны за кубометр.

водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, водоотвод – 14,22 гривны за кубометр. Винницаоблводоканал: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр; Луцкводоканал: водоснабжение – 12,20 гривны за кубометр, водоотвод – 16,21 гривны за кубометр;

водоснабжение – 12,20 гривны за кубометр, водоотвод – 16,21 гривны за кубометр; Кривбассводоканал: водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотвод – 15,39 гривны за кубометр;

водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотвод – 15,39 гривны за кубометр; Житомирводоканал: водоснабжение – 18,26 гривны за кубометр, водоотвод – 19,27 гривны за кубометр;

водоснабжение – 18,26 гривны за кубометр, водоотвод – 19,27 гривны за кубометр; ВУВКХ Ужгорода: водоснабжение – 26,52 гривны за кубометр, водоотвод – 16,34 гривны за кубометр;

водоснабжение – 26,52 гривны за кубометр, водоотвод – 16,34 гривны за кубометр; Водоканал Запорожья: водоснабжение – 17,80 гривны за кубометр, водоотвод – 10,56 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,80 гривны за кубометр, водоотвод – 10,56 гривны за кубометр; Ивано-Франковскводоэкотехпром: водоснабжение – 12,94 гривны за кубометр, водоотвод – 15,28 гривны за кубометр;

водоснабжение – 12,94 гривны за кубометр, водоотвод – 15,28 гривны за кубометр; Северодонецкводоканал: водоснабжение – 9,66 гривны за кубометр, водоотвод – 8,64 гривны за кубометр;

водоснабжение – 9,66 гривны за кубометр, водоотвод – 8,64 гривны за кубометр; Николаевводоканал: водоснабжение – 17,53 гривны за кубометр, водоотвод – 16,51 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,53 гривны за кубометр, водоотвод – 16,51 гривны за кубометр; Инфоксводоканал (Одесса): водоснабжение – 17,91 гривны за кубометр, водоотвод – 17,24 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,91 гривны за кубометр, водоотвод – 17,24 гривны за кубометр; Кременчугводоканал: водоснабжение – 14,30 гривны за кубометр, водоотвод – 17,96 гривны за кубометр;

водоснабжение – 14,30 гривны за кубометр, водоотвод – 17,96 гривны за кубометр; Ровнооблводоканал: водоснабжение – 16,68 гривны за кубометр, водоотвод – 15,91 гривны за кубометр;

водоснабжение – 16,68 гривны за кубометр, водоотвод – 15,91 гривны за кубометр; Горводоканал (Сумы): водоснабжение – 15,98 гривны за кубометр, водоотвод – 16,67 гривны за кубометр;

водоснабжение – 15,98 гривны за кубометр, водоотвод – 16,67 гривны за кубометр; Тернопольводоканал: водоснабжение – 17,58 гривны за кубометр, водоотвод – 19,12 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,58 гривны за кубометр, водоотвод – 19,12 гривны за кубометр; Харьковводоканал: водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотвод – 8,48 гривны за кубометр;

водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотвод – 8,48 гривны за кубометр; ВУВКХ Херсона: водоснабжение – 15,78 гривны за кубометр, водоотвод – 14,91 гривны за кубометр;

водоснабжение – 15,78 гривны за кубометр, водоотвод – 14,91 гривны за кубометр; Хмельницкводоканал: водоснабжение – 14,17 гривны за кубометр, водоотвод – 13,22 гривны за кубометр;

водоснабжение – 14,17 гривны за кубометр, водоотвод – 13,22 гривны за кубометр; Черкассыводоканал: водоснабжение – 13,84 гривны за кубометр, водоотвод – 13,80 гривны за кубометр;

водоснабжение – 13,84 гривны за кубометр, водоотвод – 13,80 гривны за кубометр; Черновцыводоканал: водоснабжение – 17,92 гривны за кубометр, водоотвод – 9,96 гривны за кубометр;

водоснабжение – 17,92 гривны за кубометр, водоотвод – 9,96 гривны за кубометр; Днепр-Кировоград: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;

водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр; Черниговводоканал: водоснабжение – 15,56 гривны за кубометр, водоотвод – 15,34 гривны за кубометр.

НКРЭКУ под угрозой закрытия

В Украине есть отдельные регуляторы, обслуживающие конкретный участок. Чтобы узнать точно сумму тарифа по месту жительства, обратитесь к поставщику.

Директор Энергосообщества Артура Лорковски направил письмо-предупреждение главе Нацкомиссии по энергетике Константину Ущаповскому. В сообщении говорится о ревизии, которая будет осуществлена для проверки независимости НКРЭКУ от властных структур. Подозрения о незаконных связях возникли не на пустом городе.

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29 июня НКРЭКУ повысила тарифы в среднем на 33%. Однако почти сразу снизила до предыдущего значения. Такое резкое изменение решения и комментарий Шмыгаля относительно неприкосновенности тарифов до конца военных действий и привели к подозрению относительно беспристрастности комиссии.

Европейские директивы, интегрированные в украинское законодательство, требуют от Украины гарантировать независимость регуляторного органа и обеспечить его беспристрастную деятельность.