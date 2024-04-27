Чи вигідно переходити з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком в Україні

Зміна одного виду пенсії на інший не завжди може бути вигідна пенсіонерам. Річ у тім, що в питанні переходу українцям варто звернути увагу на групу інвалідності та набутий страховий стаж.

Коли вигідно змінювати вид пенсії

У разі осіб із І чи ІІ групою інвалідності рішення про перехід на інший вид пенсії залежить від віку та страхового стажу. Адже є висока ймовірність, що пенсія за інвалідністю буде вигідніша за пенсію за віком у низці випадків.

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Водночас якщо пенсіонер має ІІІ групу інвалідності та достатній страховий стаж, пенсія за віком зазвичай виявляється вигіднішою. Річ у тім, що, перебуваючи на пенсії за інвалідністю, така особа отримує 50% пенсії за віком.

Перехід між видами пенсії не потрібен, якщо інвалід ІІІ групи ще не досяг пенсійного віку, але має повний стаж: у цьому разі йому може бути призначена пенсія за інвалідністю в розмірі повної пенсії за віком.

Водночас пенсійний вік для жінок і чоловіків в Україні у 2024 році такий:

у 60 років – наявність страхового стажу не менше 31 року;

у 63 роки – наявність страхового стажу не менше 21 року;

у 65 років – наявність страхового стажу від 15 до 21 року.

Як здійснити перехід на інший вид пенсії

За законодавством України, людина, яка має право на кілька видів пенсій, може обрати лише один: пенсію за віком, за інвалідністю чи у зв'язку з втратою годувальника. Відповідно, для зміни виду пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із відповідною заявою.

Початок нарахування нових виплат буде з дати подання заяви на основі документів, що вже є в пенсійній справі. Також буде взята до уваги додаткова інформація про стаж або заробіток, якщо такі дані не були внесені до пенсійної справи раніше, зокрема періоди після призначення пенсії.