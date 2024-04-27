Коли вигідно змінювати вид пенсії
У разі осіб із І чи ІІ групою інвалідності рішення про перехід на інший вид пенсії залежить від віку та страхового стажу. Адже є висока ймовірність, що пенсія за інвалідністю буде вигідніша за пенсію за віком у низці випадків.
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Водночас якщо пенсіонер має ІІІ групу інвалідності та достатній страховий стаж, пенсія за віком зазвичай виявляється вигіднішою. Річ у тім, що, перебуваючи на пенсії за інвалідністю, така особа отримує 50% пенсії за віком.
Водночас пенсійний вік для жінок і чоловіків в Україні у 2024 році такий:
- у 60 років – наявність страхового стажу не менше 31 року;
- у 63 роки – наявність страхового стажу не менше 21 року;
- у 65 років – наявність страхового стажу від 15 до 21 року.
Як здійснити перехід на інший вид пенсії
За законодавством України, людина, яка має право на кілька видів пенсій, може обрати лише один: пенсію за віком, за інвалідністю чи у зв'язку з втратою годувальника. Відповідно, для зміни виду пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із відповідною заявою.